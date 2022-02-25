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Agrega ne demek, TDK'ya göre Agrega kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Agrega kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Agrega ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Agrega nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Agrega kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Agrega ne demek, TDK'ya göre Agrega kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agrega ne demek? Agrega TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agrega kelimesi. Peki agrega ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agrega nedir, agrega kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AGREGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agrega kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Agrega kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre agrega kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katışmaç

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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