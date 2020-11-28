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Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Yozgatspor 1959 ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ataş(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Recep Buğra Çetin(dördüncü Hakem)

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 23. Saffet Gurur Yazar, 21. Ferat Yaşar, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 47. Devran Çamurdaş, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu, 25. Muhammed Furkan Özhan

Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 61. Hamdi Dereli, 24. Mert Yıldırım, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak, 74. Ahmet Kaan Zor

Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 27. Boğtan Kızıltan, 11. Ahmet Güney

Yedekler
25. Bilal Karataş, 90. Alaz Gökalp Süme, 79. Baran Berkay Karpuz, 9. Beytullah Ersoy, 17. Ebubekir Taşkıngül, 99. Hasan Gök, 38. Uğurcan Gülay

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK115241212170
4Yomraspor10442139164
5Ağrı 1970 Spor105147816-1
6Darıca Gençlerbirliği11443101216-2
7Kahta 02 Spor114341511154
8Belediye Kütahyaspor104331411153
9Ceyhanspor10433162215-6
10Çengelköyspor A.Ş.10424101114-1
11Tekirdağspor113441412132
12Mardin Fosfat Spor113441312131
13Büyükçekmece Tepecikspor103431111130
14Halide Edip Adıvar1025391111-2
15Karaman Belediyespor1023513149-1
16Tokatspor102356229-16
17Yozgatspor 1959 FK111466167-10

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü0-3Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor5-0Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş.0-1Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar2-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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