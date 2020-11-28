Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Yozgatspor 1959 ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Ataş(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Recep Buğra Çetin(dördüncü Hakem)

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 23. Saffet Gurur Yazar, 21. Ferat Yaşar, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 47. Devran Çamurdaş, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu, 25. Muhammed Furkan Özhan



Yedekler

13. Halil İbrahim Teski, 61. Hamdi Dereli, 24. Mert Yıldırım, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak, 74. Ahmet Kaan Zor



Teknik Sorumlu

Erol Yeşilbaş

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 27. Boğtan Kızıltan, 11. Ahmet Güney



Yedekler

25. Bilal Karataş, 90. Alaz Gökalp Süme, 79. Baran Berkay Karpuz, 9. Beytullah Ersoy, 17. Ebubekir Taşkıngül, 99. Hasan Gök, 38. Uğurcan Gülay



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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