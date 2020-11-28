Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Yozgatspor 1959 ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Ağrı 1970 Spor - Yozgatspor 1959 Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Ataş(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Ali Gün(2. Yardımcı Hakem), Recep Buğra Çetin(dördüncü Hakem)
Ağrı 1970 Spor İlk 11
1. Burak Kapan, 33. Emrah Çalışlar, 23. Saffet Gurur Yazar, 21. Ferat Yaşar, 3. Cuma Ali Üzüm, 5. Can Morgül, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 47. Devran Çamurdaş, 10. Emrah Tacir, 9. Önder Selimoğlu, 25. Muhammed Furkan Özhan
Yedekler
13. Halil İbrahim Teski, 61. Hamdi Dereli, 24. Mert Yıldırım, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak, 74. Ahmet Kaan Zor
Teknik Sorumlu
Erol Yeşilbaş
Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 27. Boğtan Kızıltan, 11. Ahmet Güney
Yedekler
25. Bilal Karataş, 90. Alaz Gökalp Süme, 79. Baran Berkay Karpuz, 9. Beytullah Ersoy, 17. Ebubekir Taşkıngül, 99. Hasan Gök, 38. Uğurcan Gülay
Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor