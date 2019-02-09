Ağrı Barosu Başkanı Aydın’dan TBB Başkanı Feyzioğlu’na ziyaret
Ağrı Barosu Başkanlığı'na yeni seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof.
Ağrı Barosu Başkanlığı'na yeni seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.
Geçtiğimiz aylarda Ağrı Barosu Başkanlığı'na seçilen Av. Mehmet Salih Aydın, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette meslek sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, önümüzdeki süreçte Ağrı Barosu'na yapılması planlanan hizmetler de masaya yatırıldı.
Kaynak: İHA
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