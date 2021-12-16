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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dolarcılara ateş püskürdü: "Biraz daha dozu artırın belki hükümeti devirirsiniz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolar kurunun artmasıyla sevinenlere göndermede bulunarak," Bütün dostlarınızla saldırın.. Biraz daha dozu artırın belki hükümeti  devirirsiniz." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dolarcılara ateş püskürdü: "Biraz daha dozu artırın belki hükümeti devirirsiniz"

Döviz kurlarında yaşanan artış birtakım çevreleri mutlu etse de bu duruma Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yaptığı çıkışla adından söz ettiren Savcı Sayan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saldırın, Dolar dininden olanlar saldırın. Bütün gücünüzle saldırın… Bütün dostlarınızla saldırın.. Biraz daha dozu artırın belki hükümeti  devirirsiniz.. Haydi, Haydi az kaldı.."

Savcı Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada çok fazla etkileşim alarak dikkat çekti.

 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dolarcılara ateş püskürdü: "Biraz daha dozu artırın belki hükümeti devirirsiniz"

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