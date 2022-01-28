Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Savcı Sayan paylaşımında,

"Akşam Ermenistan büyükelçisi ile özel bir gündemle Ağrı’mızın meşhur balıkçısı Balıkçı Memo’da olacağız.. Elçiye ayıp olmasın diye, Ekiplerimiz şimdiden Balıkçının yolunu temizlemeye başladılar." ifadelerine yer verdi.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ İLE BALIKÇIDAYDI

Bu paylaşım herkesin aklına İstanbul karlar altındayken İngiltere Büyükelçisi ile yemeğe giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. İmamoğlu İstanbul'da kar yağışının en yoğun olduğu gün Sarıyer'de bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yemek yemişti.

Bu görüşme önce birçok kişi tarafından yalanlanmış sonra İmamoğlu^'nun kendisi tarafından doğrulanmıştı.

Sayan, videoda "Ağrı'da kar ile mücadelemiz devam ediyor" notuna yer verdi.