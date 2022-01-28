Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"İYİ Parti'de konuşma yasağı mı var? Erhan Usta'dan itiraf niteliğinde sözlerOn Numara sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 28 Ocak 2022Son dakika: 28 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuTRT 1 canlı yayın Kıbrıs Zafere Doğru 23. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 58. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeFOX TV Aşk Mantık İntikam 30. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 612. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Yalnız Kurt 1. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt ilk bölüm Youtube izle
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  3. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İstanbul karlar altındayken İngiltere Büyükelçisi ile yemeğe giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tiye aldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bugün Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Savcı Sayan paylaşımında, 

"Akşam Ermenistan büyükelçisi ile özel bir gündemle Ağrı’mızın meşhur balıkçısı Balıkçı Memo’da  olacağız.. Elçiye ayıp olmasın diye, Ekiplerimiz şimdiden Balıkçının yolunu temizlemeye  başladılar." ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİ İLE BALIKÇIDAYDI

Bu paylaşım herkesin aklına İstanbul karlar altındayken İngiltere Büyükelçisi ile yemeğe giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. İmamoğlu İstanbul'da kar yağışının en yoğun olduğu gün Sarıyer'de bir balıkçıda İngiliz Büyükelçisi ile yemek yemişti. 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İmamoğlu'na gönderme: "Akşam Ermenistan büyükelçisi Balıkçı Memo’da olacağız"

Bu görüşme önce birçok kişi tarafından yalanlanmış sonra İmamoğlu^'nun kendisi tarafından doğrulanmıştı.

Sayan, videoda "Ağrı'da kar ile mücadelemiz devam ediyor" notuna yer verdi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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