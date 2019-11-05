Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Muş’ta ziyaretlerde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, beraberindeki heyetle Muş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül'ü makamında ziyaret etti. Ardından Tutak ilçesine bağlı Bahçe köyünde Bozkurt ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi. Muş'un Malazgirt ilçesinde Yaman ailesine taziye dileklerini ileten heyet, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Daha sonra Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret eden heyet Bulanık ilçesine geçti.

Muş'un bulanık ilçesinde Kaymakam Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret eden Başkan Sayan ve beraberindeki heyet, yemek programında Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Uzgörür Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, Yoncalı Belediye Başkanı Sami Özdemir, Elmakaya Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım ve Muş Kanaat Önderlerinden Mahmut Ergin ile bir araya geldi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ziyaretlerde Belediye Başkanı Savcı Sayan'a eşlik eden heyette, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İl Başkan Yardımcıları Yüksel Çelik ve Naim Alpaslan yer aldı.

Kaynak: İHA