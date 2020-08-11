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  3. Ağrı Dağı'nın zirvesindeki doğum günü kutlaması görenleri şaşırttı!

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki doğum günü kutlaması görenleri şaşırttı!

"Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" amacıyla 5 bin 137 metre yüksekliğiyle bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, çıktıkları zirvede hem hocalarının doğum günü kutladı hem de ‘Van Gölü kirlenmesin’ mesajı vererek farkındalık oluşturdular.

‘Türkiye'nin Çatısı’ olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na çıkan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 5 bin 137 metre yükseklikteki zirvede doğum günü kutlaması gerçekleştirdiler. Bu eşsiz manzarada ayrıyetten ‘Van Gölü kirlenmesin’ mesajı da veren üyeler, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu da belirtti.

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11 Ağustos 2020 Salı 11:37
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