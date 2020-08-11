Ağrı Dağı'nın zirvesindeki doğum günü kutlaması görenleri şaşırttı!

"Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" amacıyla 5 bin 137 metre yüksekliğiyle bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, çıktıkları zirvede hem hocalarının doğum günü kutladı hem de ‘Van Gölü kirlenmesin’ mesajı vererek farkındalık oluşturdular.