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  3. Ağrı Doğubayazıt'tan acı haber: 1 Jandarma şehit oldu

Ağrı Doğubayazıt'tan acı haber: 1 Jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 Jandarma personelinden birinin şehit olduğunu açıkladı.

Ağrı Doğubayazıt'tan acı haber: 1 Jandarma şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında;  yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz, helikopterle bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada, "Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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