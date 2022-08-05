Ağrı Doğubeyazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! " Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt )Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK Operasyonu Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Ağrı Dağı Karabulak kırsalında teröristlerin görüldüğüne yönelik ihbar sonrası operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda çatışmanın çıktığı, bunun sonucunda 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST SARI TORBAYA GİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi. Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi.

Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."

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