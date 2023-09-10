Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, hastane binasının temizlik ve bakımına da büyük önem veriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, hastane binasının temizlik ve bakımına da büyük önem veriyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışırken, aynı zamanda hastane binasının temizlik ve bakımını da ihmal etmiyor. Hastanenin tüm bölümlerinde her gün genel temizlik yapılıyor, boyası eskiyen yerler yenileniyor, bahçe düzenlemesi yapılıyor.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Cevdet Taşdemir, göreve başladığı günden bu yana hastanenin temiz, hijyenik ve konforlu olması için personelleriyle birlikte yoğun bir mesai harcıyor. Taşdemir, personellerin çalışmalarına da katılarak, hastanenin tüm temizliğini ve boyasını yaptırıyor. Taşdemir, hastane personelinin özverili çalışmalarını takdir ederek, hastalara daha iyi hizmet vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem sağlık hizmetleri hem de fiziki şartlarıyla bölgenin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olma yolunda ilerliyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, temizlik ve bakım çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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