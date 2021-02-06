Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli;?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile 11 üniversitenin rektörü değişti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut atandı.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ABDULHALİK KARABULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 1968 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini, 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra Yüksek lisansını 1992, doktora eğitimini de 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında bitirdi. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. Aynı üniversitede 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent oldu. 23 Ocak 2006 tarihinde ise Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör unvanını kazandı.

2008–2010 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Fakültesi Kurucu Dekanlığı (Vekâleten) ve (ÜAK) Üyeliği yaptı. 04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 2016-2017 yıllarında Tübitak 4006 Bilim Fuarları Erzurum İl Temsilciliği yaptı.

6 Şubat 2021 06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararları ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektörü oldu.