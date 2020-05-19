Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 19 Mayıs mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında,19 Mayıs'ın Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek üzereyken tüm varlığıyla ayağa kalkıp zaferini bütün dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti. Bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs'ın milli mücadele ruhunun tek bir vücutta somutlaşarak bu cennet vatan uğruna feda olmaya hazır olanların destanı olduğunu kaydeden Tekin, "Kuşkusuz bu gün, dünya tarihini değiştiren bir öneme sahiptir. 19 Mayıs'ın en büyük hazinemiz olan gençlere armağan edilmesinde de bu mücadelenin ilelebet genç ve diri kalacağının mesajı vardır. Zira Milletimizin var olma yolunda atmış olduğu bu büyük adım, gelecek nesillere gençliğin güç ve enerjisiyle aktarılacaktır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ederek; yarınımızı emanet ettiğimiz bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım"dedi.

Kaynak: İHA