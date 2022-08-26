Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Giyas Güven'in biyografisi...

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Gündem listesinden düşmeyen isim İŞKUR görevinden uzaklaştırıldı. Vatandaşı merakta bırakan 'Kimdir?' sorusuna haberimizde yanıt verdik. İşte, Giyas Güven'in biyografisi...

AĞRI İŞKUR MÜDÜRÜ GIYAS GÜVEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GİYAS GÜVEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Gıyas Güven, 1979 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında Kurumumuza atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

26 Ağustos 2022 tarihi itibariyle İŞKUR görevinden uzaklaştırılmıştır.