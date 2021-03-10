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Ağrı Nüfusu 2020 - 2021 | Ağrı Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Ağrı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ağrı nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Ağrı ilinin nüfusunun 535 bin 435 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Ağrı yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Ağrı Nüfusu 2020 - 2021 | Ağrı Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağrı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı nüfusu geçen yıla göre 764 kişi azalarak 535 bin 435 kişi oldu ( 2019 yılında Ağrı nüfusu 536 bin 199 kişiydi ) . İstanbul ilinde 276 bin 800 erkek, 258 bin 635 kadın yaşamaktadır.

Ağrı Alan kodu nedir?

Ağrı ilinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Ağrı yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ağrı ilinin yüz ölçümü 11099 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 26 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ağrı Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Ağrı Nüfusu 2020 - 2021 | Ağrı Yüzölçümü nedir?

Ağrı 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ağrı 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 535435

Ağrı 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 276800       

Ağrı 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 258635       

Ağrı 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 42

Ağrı 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,75 Kişidir.

Ağrı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,56 olduğu görülmektedir.

Ağrı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 22,16 olduğu görülmektedir.

Ağrı 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 250 kişi boşanmıştır.

Ağrı 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 844

Ağrı 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 310896           

Ağrı 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 158627

Ağrı 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 152269               

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 224539

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 118173 

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 106366 

Ağrı 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 47 kişidir.

Ağrı 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277887  Kadın : 258312  Toplam : 536199  Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.  

Ağrı 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 157157  Kadın : 150382  Toplam : 307539  

Ağrı 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120730  Kadın : 107930  Toplam : 228660  

Ağrı 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 280923  Kadın : 258734  Toplam : 539657  Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.  

Ağrı 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 156694  Kadın : 147849  Toplam : 539657  

Ağrı 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 124229  Kadın : 110885  Toplam : 235114  

Ağrı 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277979  Kadın : 258306  Toplam : 536285  Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.  

Ağrı 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 157699  Kadın : 147832  Toplam : 305531  

Ağrı 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120280  Kadın : 110474  Toplam : 235114  

Ağrı 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 281389  Kadın : 260866  Toplam : 542255  Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.  

Ağrı 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 158729  Kadın : 146677  Toplam : 305406  

Ağrı 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 122660  Kadın : 114189  Toplam : 236849  

Ağrı 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284243  Kadın : 262967  Toplam : 547210  Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.  

Ağrı 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160104  Kadın : 146248  Toplam : 306352  

Ağrı 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 124139  Kadın : 116719  Toplam : 240858  

 

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