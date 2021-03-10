Ağrı Nüfusu 2020 - 2021 | Ağrı Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağrı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı nüfusu geçen yıla göre 764 kişi azalarak 535 bin 435 kişi oldu ( 2019 yılında Ağrı nüfusu 536 bin 199 kişiydi ) . İstanbul ilinde 276 bin 800 erkek, 258 bin 635 kadın yaşamaktadır.

Ağrı Alan kodu nedir?

Ağrı ilinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Ağrı yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ağrı ilinin yüz ölçümü 11099 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 26 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ağrı Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Ağrı 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ağrı 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 535435

Ağrı 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 276800

Ağrı 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 258635

Ağrı 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 42

Ağrı 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,75 Kişidir.

Ağrı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,56 olduğu görülmektedir.

Ağrı 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 22,16 olduğu görülmektedir.

Ağrı 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 250 kişi boşanmıştır.

Ağrı 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 844

Ağrı 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 310896

Ağrı 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 158627

Ağrı 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 152269

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 224539

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 118173

Ağrı 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 106366

Ağrı 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 47 kişidir.

Ağrı 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277887 Kadın : 258312 Toplam : 536199 Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.

Ağrı 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 157157 Kadın : 150382 Toplam : 307539

Ağrı 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120730 Kadın : 107930 Toplam : 228660

Ağrı 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 280923 Kadın : 258734 Toplam : 539657 Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.

Ağrı 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 156694 Kadın : 147849 Toplam : 539657

Ağrı 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 124229 Kadın : 110885 Toplam : 235114

Ağrı 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277979 Kadın : 258306 Toplam : 536285 Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.

Ağrı 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 157699 Kadın : 147832 Toplam : 305531

Ağrı 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120280 Kadın : 110474 Toplam : 235114

Ağrı 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 281389 Kadın : 260866 Toplam : 542255 Nüfus yoğunluğu : 47 kişidir.

Ağrı 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 158729 Kadın : 146677 Toplam : 305406

Ağrı 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 122660 Kadın : 114189 Toplam : 236849

Ağrı 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284243 Kadın : 262967 Toplam : 547210 Nüfus yoğunluğu : 48 kişidir.

Ağrı 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160104 Kadın : 146248 Toplam : 306352

Ağrı 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 124139 Kadın : 116719 Toplam : 240858