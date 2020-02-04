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Ağrı nüfusu ne kadar? Ağrı ilçe nüfusları 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Ağrılılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Ağrı'nın ilçe ilçe nüfusu...

Ağrı nüfusu ne kadar? Ağrı ilçe nüfusları 2021 118

DİYADİN

Erkek 21.686

Kadın 20.103

İlçe nüfusu 41.789