Ağrı nüfusu ne kadar? Ağrı ilçe nüfusları 2021 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Ağrılılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Ağrı'nın ilçe ilçe nüfusu...

1 8 DİYADİN Erkek 21.686 Kadın 20.103 İlçe nüfusu 41.789