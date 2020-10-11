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Ağrı şehidi Emre Dokumacı, törenle memleketi Çorum’a uğurlandı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 31 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'a gönderildi.

Ağrı şehidi Emre Dokumacı, törenle memleketi Çorum’a uğurlandı!

Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında düzenlenen arama ve tarama faaliyetleri esnasında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Ahmed-i Hani Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Ağrı şehidi Emre Dokumacı, törenle memleketi Çorum’a uğurlandı!

ŞEHİDİN NİŞANLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Saygı duruşunun ardından şehit Emre Dokumacı’nın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesine gönderildi. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.

Ağrı şehidi Emre Dokumacı, törenle memleketi Çorum’a uğurlandı!

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene Ağrı Valisi Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.

Ağrı şehidi Emre Dokumacı, törenle memleketi Çorum’a uğurlandı!

Okan Gül
Video Editörü


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