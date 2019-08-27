Ağrı Spor yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Spor Kulüp yöneticileri ve Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, Ağrı'da faaliyet yürüten yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelip tüm Ağrı halkını yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına davet ettiler.

Düzenlenen programda basınla bir araya gelen Ağrı Spor yöneticileri, basın mensuplarına yeni sezon öncesi yapılan transferler ve kulüp hakkında çeşitli bilgiler aktardı.

Açıklamalarda bulunan Ağrı Spor Basın Sorunlusu Deniz Budak, "Bu yıl kulübümüz 19 yıldır hasret kaldığı profesyonel liglerde ilimizi temsil edecek. Bu durum karşısında oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Şu anda bazı eksikliklerimiz söz konusu. Bu eksikliklerimizi de çok kısa zaman içerisinde gidermek için çalışmalarımız sürüyor. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir süre kaldı. Biz bu süre içerisinde hocamızın eksik gördüğü bir kaç bölgeye 4 transfer daha yapacağız ki bu transferlerimizde tamamlandı sayılır. Çok ufak pürüzler kaldı. Onlarla da kulübümüzün Futbol Şube Sorumlu As Başkanımız Erdal Kılıç Bey yakından ilgileniyor. Biz bu sezonda geçmiş sezonlarda olduğu gibi taraftarımızın bizleri yalnız bırakmamasını istiyoruz. Bu takım bütün bir Ağrı'nın takımı. Hocamız, futbolcularımız, yönetim ve tüm Taraftarımızla birlikte Ağrı olarak daha iyi yerlere geleceğimize inancımız tamdır. Kentimize ve Ağrı Sporumuza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

'Hepimiz Ağrılıyız'

Kahvaltı programına katılan ve açıklamada bulunan Ağrı Spor teknik Direktörü Yusuf Tokuş ise, Ağrı Spor'un bu yıl mücadele edeceği TFF 3. Lig 2. Gurupta zorlu ve köklü futbol kulüpleri ile mücadele edeceğini kaydederek, buna karşın gurupta başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Ağrı Spor'un yenilenen bir kadrosunun olduğunu ifade eden Tokuş, takımın biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirterek zamanla daha iyi olacağını söyledi. Ağrı'ya başarılı olmak için geldiklerini dile getiren Tokuş:" Biz her ne kadar dışarıdan gelmiş olsak ta bu dakikadan itibaren hepimiz Ağrılıyız. Tüm oyuncu arkadaşlarımızda aynı düşüncedeler. Biz Ağrı'nın başarılı olması için elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Mücadele edeceğimiz gurup ne kadar zor olursa olsun, biz savaşacağız ve bu ligde başarılı olacağız. Yarın evimizde oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmamasını ve tüm Ağrı'nın maça gelmesini istiyoruz. Sezonun başlamasına da az bir süre kaldı. Bazı bölgelere yapacağımız takviyelerle iyi bir şekilde lige başlayacağız. Kamp ve hazırlık dönemimiz çok iyi geçti" şeklinde konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programına Ağrı Spor Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Erdal Kılıç, Basın Sözcüsü Deniz Budak, Ağrı Spor teknik Direktörü Yusuf Tokuş ve kentte faaliyet yürüten basın mensupları katıldı.

Program Kulüp yöneticilerinin basın mensuplarına Ağrı Spor forması hediye etmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Kaynak: İHA