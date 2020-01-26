Ağrı Sporlu taraftarlardan Elazığ’a yardım

Ağrı 1970 Spor taraftar grubu Barikat04, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için, kışlık giysi ve gıda yardımında bulundu

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynan TFF 3. Lig 2. Grup Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçının izleyen Ağrı 1970 Sporlu taraftarlar, maç sonrası Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için atkı ve berelerinin yanında kışlık giysi topladı.

Ağrı 1970 Spor taraftar gurubu Barikat 04 üyelerinden Kadir Barışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. Depremden etkilenenler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Barışan, "Ağrı olarak her zaman depremzedelerin yanında olacağız. Onlar üşürse biz donarız. Yapılan yardımları götürüp teslim edeceğiz. Küçükten büyüğe bütün taraflarlar imkanları doğrultusunda yardım yaptı. Bunları Türk Kızılaya ulaştırdık" dedi.

Kaynak: İHA