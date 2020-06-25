Ağrı turizmi başkent Ankara’da masaya yatırılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın kültür ve turizm alanındaki projelerinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında 20 Temmuz'da yapılacak toplantıda masaya yatırılacağını açıkladı.

Ağrı Dağı'nın eylül ayında tırmanış turizmine açılacağını belirten Çelebi, herkesi tarihten kültüre, gastronomiden doğal güzelliklerine kadar sayısız özelliği bulunan, Anadolu'nun "Açık Hava Müzesi" diye nitelendirdiği Ağrı'ya davet etti.

Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Gündeminde öncelikli olarak 2015 yılından bu yanadır tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söyleyen Çelebi, "Bununla ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerdeki ilimize yaptığı ziyarette, eylül ayını işaret etmişti. Bu talebi daha önce ilettiğim Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la yeniden değerlendirdik. Yaptığımız görüşmede Sayın Valimiz Osman Varol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörümüz Abdulhalik Karabulut, İl Başkanımız Abbas Aydın ve Belediye Başkanımız Savcı Savan ile birlikte Ağrı heyeti olarak 20 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında bir araya geleceğiz. Bu toplantıda Ağrı'nın kültür ve turizmini masaya yatıracak, hayallerimizi ve projelerimizi değerlendireceğiz. Ağrı 20 Temmuz zirvesi ile turizm sektöründen hak ettiği payı fazlası ile alacak" dedi.

Anadolu'nun "Açık Hava Müzesi" Ağrı

Ağrı'yı, Anadolu'nun "açık hava müzesi" diye nitelendiren Milletvekili Çelebi, tarihten kültüre gastronomiden eşsiz doğal güzelliklerine kadar ilin birçok özelliği barındırdığını söyledi. Ağrı'nın sadece Ağrı Dağı ile değil tarihi, turistik, kültürel birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek potansiyelin olduğunu, bunun için de bir pazarlama stratejisi geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Çelebi, Ağrı'yı merak edenlere yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Zirveler yücesi, dağlar dağı Ağrı Dağı'nda Hz. Nuh'un Gemisi'nin izini sürebilirsiniz. Issızlığın ortasında masalsı bir zarafetle yükselen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz bir sentezini yansıtan İshak Paşa Sarayı'nın taş işlemelerinin güzelliğinde kaybolabilirsiniz. Asıl ününü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan alan Balık Gölü'müzü, üç bin yıllık kaya evleri ve doğal tünellerle dikkat çeken Meya Vadi'mizi, Küçük Ağrı Dağı'nın güney eteğinde bulunan ve doğal bir anıt mağarası olan Buz Mağara'mızı, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na çok yakın olan Meteor Çukuru'nu gezebilirsiniz.

Doğubayazıt'tan Diyadin'e giderken tablolardan fırlamışçasına doğal bir güzelliğe sahip Diyadin Kanyonu'ndan geçip Şifalı Kaplıcaları'mızdan yararlanabilir, Urartu Kalesi'nin mağrur yapısı içinde antik çağlardan kalma bir esinti hissedebilirsiniz. Sönmüş bir yanardağ olan Süphan'ın gölgesinde kurulu Patnos'umuzun renkli pazarlarında gezinip, Eleşkirt'teki Toprakkale'yi ziyaret edebilir, Hamur Kümbeti'ne uğrayıp II. İshak Paşa'nın torunları için bir Fatiha okuyabilirsiniz. Kısacası Anadolu'nun Açık Hava Müzesi Ağrı'mızın eşsiz tabiatına ve kültürüne tanıklık edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken, festivallerini düzenlediğimiz Ağrı Balımız eşliğinde, süt ve süt ürünleriyle güzel bir kahvaltı yapıp, sonrasında Ağrı'mızın meşhur yemeklerinin unutulmaz tadına varabilirsiniz. Herkesi açık hava müzemizi gezmeye, Ağrı'mıza davet ediyoruz."

Ağrı'nın turizmden hak ettiği payı alması için çaba gösterdiklerini söyleyen Çelebi, Ağrı'nın hikayesini yeniden yazacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA