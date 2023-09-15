Ağrı Valisi Koç, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un ilk durağı Diyadin ilçesi oldu. Burada Kaymakam Mustafa Karali ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Koç, Kaymakamlıkta ilçede devam eden projeler hakkında brifing aldı. Ardından Aile Destek Merkezi, Tekstil Fabrikası, Jeotermal Sera ve Sera Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Koç, kursiyerlerle, işçilerle ve yatırımcılarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Koç, ayrıca Diyadin esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Vali Koç, Diyadin ilçesindeki programının son bölümünde şehit Abdülaziz Bakır'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit ailesine devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Vali Koç, şehidin emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi.

Vali Koç, daha sonra Taşlıçay ilçesine geçti. Burada Kaymakam Emirhan Arıkan ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Koç, Kaymakamlıkta ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Vali Koç, Taşlıçay Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile görüştü. Taşlıçay ilçesinde de esnafları ziyaret eden Vali Koç, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vali Koç, esnaflara bol kazançlar temenni etti.

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Vali Koç'un Taşlıçay ilçesindeki son durağı şehit Salih Duman'ın ailesinin evi oldu. Şehit ailesine başsağlığı dileyen Vali Koç, şehidin ruhuna dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)