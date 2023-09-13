Ağrı Valisi Koç, Doğubayazıt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ağrı Valisi Koç, Doğubayazıt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

İlçe Kaymakamı Murat Ekinci ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Koç, ilk olarak Kaymakamlıkta ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Ekinci'den bilgi aldı. Vali Koç, daha sonra Kaymakam Ekinci ile birlikte Ömer Çoktin Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okulun durumu hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Koç, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Vali Koç, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Can ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Vali Koç, ilçenin ekonomik durumu ve ticari faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Koç, şehit ailelerine de ziyarette bulunarak onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Şehit Abdulhadi İsmailoğulları'nın ailesini ziyaret eden Vali Koç, şehidin emaneti olan ailesine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Vali Koç, ilçe programı kapsamında Doğubayazıt esnafını da ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Koç, esnafın sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirtti. Vali Koç, daha sonra Kaymakam Ekinci ile birlikte Uluyol Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunda incelemelerde bulundu. Anaokulunun kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade eden Vali Koç, eğitime yapılan yatırımların önemine değindi. Vali Koç, son olarak Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne geçerek gümrük bölgesindeki çalışmaları yerinde gördü. Gümrük Müdürü ve personeliyle görüşen Vali Koç, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Koç, Doğubayazıt ilçe programının son durağı olarak 40 bin metre alanda kurulan Doğubayazıt Tekstilkent inşaat alanını ziyaret etti. 4 adet fabrika binası ve 1 adet Anaokulu-Kreş binasından oluşan Tekstilkent'in ilçeye istihdam sağlayacağını belirten Vali Koç, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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