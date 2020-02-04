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Ağrı-Van kara yolunda tipi gün boyu geçit vermedi

Ağrı-Van kara yolu yolu Tutak Deresi mevkisinde tipi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde tekrar düşen çığla birlikte yol ulaşıma kapandı.

Ağrı-Van kara yolunda tipi gün boyu geçit vermedi

Ağrı-Van kara yolu yolu Tutak Deresi mevkisinde tipi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde tekrar düşen çığla birlikte yol ulaşıma kapandı.

Düşen çığla birlikte ulaşıma kapanan Ağrı-Van kara yolu, yeniden Hamur Kara Yolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA



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