Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, askeri şehitliğine ziyaret ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile şehitlikte gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Camii'nde şehitler için Hatmi Şerif okundu. Daha sonra Hatmi Şerif duası yapılarak, şehitlerin ruhlarına dua edildi. Yapılan duanın ardından cemaate, gün boyu yapılacak etkinlikler duyuruldu. Öğlen namazının kılınmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan broşürler dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Protokol üyelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenecek konferans, 15 Temmuz Gecesini anlatan resim sergisinin açılışı ve valilik önündeki çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA