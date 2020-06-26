Ağrı’da 15 Temmuz’dan itibaren "Arkadaş" adlı kitap, okullarda ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve tanıtımı yapılan "Arkadaş" adlı tatil kitabı, 15 Temmuz'dan itibaren Ağrı'da öğrencilere okullarda ücretsiz dağıtılacak.

Konu hakkında bilgi veren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un desteği ve katkısıyla ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf düzeyindeki tüm öğrencilere yönelik hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını öğrencilerimiz 15 Temmuz'dan itibaren okullarından ücretsiz olarak alabileceklerdir. Göreve başladığı andan bu yana kadar daima öğrencilerinin gelişimi adına birçok proje ve fikir üreten Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ve onun koordinesindeki ekipleri bu yaz tatilinde de ilkokul öğrencilerimize yönelik eğitici ve renkli bir çalışma başlatmıştır. EBA'nin dünyada en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olması da öğrencilerimize yönelik çalışmaların büyük bir kanıtıdır. Bu pandemi sürecinde evlerinde bazen sıkılan öğrencilerimizin de şunu bilmesi gerekiyor; gerek o süreçte gerekse yaz tatilinde onları düşünen bir "Ziya Öğretmen" ve onun öncülüğünde koşulsuzca hizmet eden fedakar öğretmenleri var. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize yansıyan bütün proje ve etkinliklerde okul müdürlerimiz ve ekipleriyle gerekli koordinasyonu denetleyip sağlıklı ve huzurlu bir eğitim süreci yürütmekle yükümlüyüz. Öğrencilerimiz yaz tatilini sağlıklı ve moralli bir şekilde geçirsinler. Bizler daima öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA