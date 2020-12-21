Ağrı'da 26 yaşındaki kadın muhtara saldırı: Sebebi içme suyu şebekesindeki arıza!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe Köyü'nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki muhtar Meryem Önkür, bir grup köylünün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını öne sürdü. Saldırganlardan şikayetçi olacağını belirten Önkür, devlet büyüklerine seslenerek can güvenliğinin olmadığını belirtti ve yardım istedi.

ŞEBEKEDE ARIZA, MUHTARA DAYAK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 haneli, 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu. Bir süre önce köyün içme suyu şebekesinde arıza meydana geldiğini belirten Önkür, bu sebebple bir grubun saldırısına uğradı. Fiziki ve sözlü saldırıdan diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını söyledi.

"DAHA ÖNCE DE AYNI KİŞİLERİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini, ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha önce de aynı kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karşılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.