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  3. Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında bulanan husumet bulunan iki aile barışmak için bir araya geldi. Aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan iki aile, barışmak için ilçe merkezinde bir araya geldiler. Ancak aralarında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda  tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

KAVGAYI  AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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