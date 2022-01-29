Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan iki aile, barışmak için ilçe merkezinde bir araya geldiler. Ancak aralarında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tarafları ayırmaya çalışan İ.Ö. ile 3 kişi yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Yaralılardan R.B. olay yerinde, İ.Ö. ise kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2 kişinin aynı hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polisin çalışmaları sürüyor.