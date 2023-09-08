Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Ağrı'da "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Ağrı'da "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Ağrı Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay ve UDER Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, çocuklar açık havada kitap okudu, kütüphane gezdi ve eğlenceli vakit geçirdi.

UNESCO tarafından 1965 yılında ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü, dünyadaki okuma yazma oranlarını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. Bu kapsamda Ağrı'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kütüphanesinin bahçesinde kurulan kitap okuma alanında, çocuklar kurum müdürleriyle birlikte kitap okudu. Çocuklara kitap hediye edildi ve kitap okumanın önemi anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte kitap okuyarak onlara hem örnek olmak hem de kitap sevgisi aşılamak istedik. Kitap okumak kişisel ve ruhsal gelişim için çok önemli. Biz de Kızılay olarak bu anlamlı günde çocuklarımızın yanında olmaktan mutluluk duyduk. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar kütüphaneyi gezerek sayısız kitap hazinesini keşfetti. Kızılay ve UDER Derneği gönüllüleriyle oyunlar oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Etkinlik renkli görüntülerle sona erdi.

Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Ağrı’da çocuklar Kitap Okuma Günü’nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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