Ağrı’da “Dünya İlkyardım Günü” etkinliği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Dünya İlkyardım Günü" dolayısıyla Millet Bahçesinde ilkyardım eğitimi düzenledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Dünya İlkyardım Günü" dolayısıyla Millet Bahçesinde ilkyardım eğitimi veren eğitmenlere katılarak çocuk ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç, MEB AKUB Lideri Yunus Kaya, çocuklar ve vatandaşlar da katıldı.İlkyardım Eğitim Merkezi eğitmenleri Nurselam Altıntaş ve Mülkiye Yenigün tarafından maket üzerinde ilkyardım uygulamaları, hemlic manevrası ve benzer konular anlatıldı. Kökrek, eğitime katılan çocuk ve vatandaşlarla sohbet ederek ilkyardım bilgisinin önemine dikkat çekti. Kökrek, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, öğrenci ve öğretmenler ile okul paydaşlarında koruyucu, önleyici, acil müdahale gerektiren kazalar ve ani hastalık durumunda, tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturulması için her yıl Eylül ayının ikinci haftası ülkemizde ve tüm dünyada "Dünya İlk Yardım Günü" kutlanmaktadır. Bu kapsamda eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirme yapmaktadır. Katılım sağlayan çocukları ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Etkinlikte ayrıca ilkyardım bilgisi içeren el broşürleri vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)