Ağrı'da eczacılar ve esnaf sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerine hizmet veriyor

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tulum ve maske takarak hizmet veren bir çok eczacı ve esnaf, iş yerlerinde sosyal mesafeyi korumak için, bulundukları kısmı şeffaf branda ile bölerek tedbir aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan Kovid-19 dolayısıyla Ağrı'da da eczacı ve esnaf, iş yerlerinde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla bir dizi tedbir aldı.

Tulum giyip maske takarak hizmet veren eczacılar, müşterilerinin bulunduğu alan ile tezgah arasını şeffaf branda ve şerit ile kapattı.

Birçok eczane ve iş yerinde alınan bu önlemlerin yanı sıra kentteki esnaf da iş yerlerinde benzer önlemler alarak müşterileri ile aralarında sosyal mesafe oluşturdu.

Sosyal mesafenin en az 2 metre olmasına özen gösteren eczacı ve esnaf, böylece hem kendilerini hem müşterilerini salgından korumaya çalışıyor.

Eczacı Mehmet Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrelik sosyal mesafe kuralı oluşturduklarını söyledi.

Herkesin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini belirten Akbaş, "İlaç almaya gelen hastalarımızın maske takıp takmadıklarına bakıyoruz. Kendimiz de özel elbiseler giyip maske takarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tulum da giyiyoruz. Çünkü bize bulaşan virüsü evimize de taşımamamız gerekiyor. Bundan dolayı özel tasarlanmış tulumlar giyerek hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yerlere de şerit çektiklerini ve bu şekilde hasta ile sosyal mesafeyi koruduklarını anlatan Akbaş, "Vatandaşları da bulundukları ortamı havalandırılmaları ve maske kullanmaları noktasında uyarıyoruz." dedi.

Kırtasiye işleten Bünyamin Tanışır ise iş yerlerini dezenfekte edip sosyal mesafe kuralını sağlamak için şeritli önlem aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA