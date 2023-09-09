Ağrı’da "Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için okul müdürleriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, il milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kökrek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirten Kökrek, "Birlikte çalıştığınız insanların ne hissettiklerini, duygularını anlayabilmeli ve onların beklentilerine karşılık verebilmelisiniz. Yönetim anlayışınızda sorumluluğunuzda olan her bir kişiyi fark etmeli, onun farkında olmalısınız. Sizlerden isteğim görev yaptığınız kurumlarda memnuniyet derecesini arttırmanız ve idareci, öğretmen, memur, veli, öğrenci ve okul çevrenizin memnuniyetini en üst seviyeye taşımanızdır. Öğretmen ve idarecilerinizle işbirliği içinde ve uyumlu olarak okulu birlikte yönetirseniz sıkıntılar azalacak ve sizi yormayacaktır." diye konuştu.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Okul müdürleri de sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)