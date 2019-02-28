Ağrı’da eğitime kar engeli

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Olumsuz hava şartları nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 01 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA