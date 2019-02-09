Ağrı’da güvercinlerini soğuktan elektrikli sobalarla koruyorlar

Ağrı'da elli yıllık güvercin tutkunu Sebahattin Aktay (60), güvercinlerini kışın sert soğuğundan kümeslere kurduğu elektrikli sobalarla koruyor.

Ağrı Kuşçular ve Kanatlı Hayvanlar Derneği Başkanı Sebahattin Aktay, güvercin besleyen insanda, stres ve sıkıntının kalmadığını, bütün kötü alışkanlıklardan arınma imkânı bulduğunu söyledi. Ağrı'da çocuk yaşlarda başladığı güvercin besleme tutkusu her geçen gün artan Sebahattin Aktay (60), güvercinleri için köyde evinin bahçesinde yaptığı kümeslere, güvercinleri soğuktan korumak için elektrikli sobalar kurdu. Aynı zamanda kümeslerde güvercinlerin her türlü ihtiyacını karşıladığını söyleyen Aktay, güvercin hırsızlarına karşı koruma amaçlıda bahçesinde biri Sibirya Kurdu olmak üzere üç tanede köpek besliyor.

'Fiyatı 10 bin ile 15 bin TL olan Güvercinlerim var'

Güvercinlerinin arasında fiyatı 10 bin TL den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkan kuşların olduğunu belirten Aktay, bu işin ticaretini yapmadığını söyledi. Güvercin tutkusunun ayrı bir duygu olduğunu kendisi dışında Ağrı'da bir dernek çatısı altında birleşen yüzlerce kuş tutkunu olduğunu kaydeden Aktay, gün içinde fırsat bulduğu her boş vaktinde çıkıp onlarla vakit geçirdiğini söyledi. Aktay, kendisinde oluşan güvercin tutkusunu: "Daha on yaşımdayken, ablamla birlikte evin içinde güvercin beslemeye başladık. Genelde kedi yemesin diye akşam sobanın yanında kuşları besliyorduk. Bir gün kuşlarımızı kedi yedi. O gün ablamla birlikte çok üzülmüştük. Ama vaz geçmedik. Gidip yediden güvercin aldık. Bu şekilde tutkusu günden güne arttı bende. O gün bu gündür güvercin besliyorum. Bu hayvanları besliyoruz, yemliyoruz ve uçuruyoruz. Ayrı bir huzur veriyor." Sözleriyle anlattı.

'Ayda En az 500 TL fatura ödüyoruz'

Devamında Aktay, kışın Ağrı'da çok sert geçtiğini belirterek, güvercinlerin soğuktan etkilenmemesi için elinden gelen her şeyi yaptığını onlara kafeslerde elektrikli soba kurduğunu, hiçbir masraftan kaçınmadığını dile getirdi. Kuşların yem masrafının yanında kışın sadece güvercinlerin ısınması için ayda en az 500 TL elektrik faturası ödediklerini söyledi. Aktay, "Güvercinlerin bakımını yapıp yemini verdikten sonra, oturup yarım saat onları seyrettiğimiz zaman stres denilen bir şey kalmıyor. Bu güvercin besleme olayı çok farklı bir şey anlatılmaz yaşanır. Aynı zamanda dernek olarak biz, her yıl Ağrı'da güvercin festivali düzenliyoruz. Bu festivallerde kuşlarımız hünerlerini sergiliyorlar. Birçok yerden katılımcılarımız oluyor. Hakem heyetimiz oluyor. Bu şekilde en iyi güvercinleri seçiyoruz. Derece alan güvercinlerimiz sahiplerine ödül kazandırıyor. Bunun yanında Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen festivallere de katılıyoruz. Yine söyleyeyim bu tutku çok güzel bir tutku kolay kolay anlatılmaz diyorum"dedi.

Kaynak: İHA