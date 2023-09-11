Ağrı’da ilk ders zili çaldı

Ağrı'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı, öğrenciler okula dönmenin heyecanını yaşadı.

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrenciler günün ilk saatlerinde okul bahçelerinde yapılan törenin ardından sınıfları doldurdu. Bu doğrultuda Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zilini çalmak için 15 Temmuz İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Zili çaldıktan sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Koç, çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra başarılar diledi.

993 okul, 6875 derslikte yaklaşık 157 bin 000 öğrenci 9 bin 500 öğretmenle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını vurgulayan Vali Mustafa Koç, "Evlatlarımız bizim göz bebeğimiz, okullar onlarla güzel. Uzun bir tatil döneminden çıktılar ve nihayetinde okullarına geldiler. Bizler Ağrı'da ve tük ilçelerimizde öğrencilerimizi rahat, huzurlu ve başarılı eğitim ve öğretim görmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Velilerimiz rahat olsun. Biz onlar için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)