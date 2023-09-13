Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Ağrı'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma programı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Ağrı'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma programı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimin temel amacını ve hedeflerini anlattı. Eğitim çalışanları, veliler ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İlköğretim Haftası" dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kökrek, eğitimin temel amacının, insan haklarına ve her türlü düşünceye saygılı, yeteneklerinin bilincinde, gelişmeye ve yeniliklere açık, bilginin gücüne inanan, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kökrek, "Bilgiyi üreten ve paylaşan, insanlığın yararına sunabilen genç nesil, o ülkenin en büyük zenginliğidir. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller yetiştirme hedefindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde, ekip ruhuyla, zorlukların sevgi ve bilgiyle üstesinden geleceğimize olan inançla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.

Kökrek, ilde büyük fedakârlıkla görev yapan eğitim çalışanlarının, eğitimin her kademesinde evlatlarının geleceği adına katkıda bulunan yardımsever velilerin ve yeniliklere açık, araştırmacı, çalışkan, inançlı, gayretli öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılını ve İlköğretim Haftası'nı kutladığını belirtti.

Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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