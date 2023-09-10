Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan iş operatörlüğü kursu sınavı ve uygulaması yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan iş operatörlüğü kursu sınavı ve uygulaması yapıldı. Sınava katılan 33 kursiyer, iş makinesi kullanma becerilerini gösterdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve 1 ay süren iş operatörlüğü kursunun sınavını ve uygulamasını inceledi. Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan sınava 33 kursiyer katıldı. Sınava giren kursiyerler, 138 saatlik eğitimin ardından iş operatörlüğü belgesi almaya hak kazandı.

Sınava ilişkin yetkililerden bilgi alan Kökrek, daha sonra il merkezine bağlı Yoncalı köyü mevkiinde bulunan uygulama alanına geçti. Burada kursiyerlerin iş makinesi ile yaptıkları çalışmaları izleyen Kökrek, kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerden birinin iş makinesinin üzerine çıkarak uygulama yaptığını gören Kökrek, kendisi de iş makinesine binerek deneyimledi.

Kökrek, kursun önemine değinerek, "Bu kurs sayesinde kursiyerlerimiz iş operatörlüğü belgesi alarak çalışma hayatına katılabilirler. Bu belge hem kendileri hem de ülkemiz için çok değerli. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kursiyerler de aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirterek, Kökrek'e teşekkür ettiler.

Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Ağrı’da iş operatörlüğü kursu sınavı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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