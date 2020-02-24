Ağrı'da jandarmanın 2019 yılında yaptığı operasyonların sonuçları açıklandı

AĞRI (AA) - Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılı içerisinde terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ile uyuşturucu madde kullanımı, kaçakçılık ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonların bilançosu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde, ​Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden birinin tutuklandığını belirtildi.

Aynı tarihte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik biri büyük, 9'u orta çaplı 2 bin 736 operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, biri sağ olmak üzere 27 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yürütülen ikna çalışmaları sonucu 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu operasyonlarda 4 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 15 el bombası, 2 anti tank roket mühimmatı, 16 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 1290 fişek ve 69 şarjör, 4 tabanca ile bu tabancalara ait 193 fişek ve 6 şarjör, 27'si büyük 2'si küçük 29 tüp, 4 dizüstü bilgisayar, 3 el telsizi, 1 gece görüş gözlüğü, 1 dürbün, yaklaşık 600 kilogramlık yiyecek, yaşam malzemesi ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği duyuruldu.

- Uyuşturucu kaçakçılarına darbe



"Terör örgütüne yardım ve yataklık, propaganda" suçlarından gözaltına alınan 164 şüpheliden 54'ünün tutuklandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında 674 kilo 426 gram eroin, 10 kilo 341 gram esrar, 5 kilo 906 gram afyon sakızı, 2 kilo 509 gram metamfetamin, 4 captagon hap ele geçirilmiştir. Bu kapsamda bir önceki yıla göre eroin yakalama oranında yüzde 19'luk artış sağlanmıştır. 2019 yılı içerisinde 799 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Haklarında adli işlem başlatılan 79 şüpheliden 28'i tutuklanmıştır. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında da 196 bin 843 paket kaçak sigara, 13 bin 885 litre kaçak akaryakıt, 50 bin elektronik sigara, 5 bin 597 muhtelif kaçak malzeme, 14 litre kaçak içki, 55 bin 278 kutu kaçak ilaç, 29 kaçak cep telefonu ele geçirilmiş, 45 araca el konulmuştur."

Bu dönemde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 2 bin 737 göçmenin yakalandığı bildirilen açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 78 organizatörden 48'inin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kişilere karşı işlenen suçların yanı sıra yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamaları ile aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA