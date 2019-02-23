Ağrı’da kaçak silah operasyonu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Hamur ilçesinde şüpheli 2 şahsın evlerinde yapılan aramada silah ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre mayın ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, kaleşnikof tüfeğine ait 4 adet şarjör, 148 adet 7,62 mm. çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA