Ağrı'da kadın polis, erkek meslektaşı tarafından öldürüldü!

Ağrı’da görev yapan E.Ç ve M.D saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesindeki pansiyonda tartışmaya başladı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle kadın polis, erkek meslektaşı M.D tarafından öldürüldü.

Silah seslerinin duyulmasıyla odaya giren görevliler E.Ç'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadın polisin öldüğünü belirledi.

Hayatını kaybeden E.Ç.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ise ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.