İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ağrı’da kar temizleme çalışması

Ağrı’da kar temizleme çalışması

Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Ağrı’da kar temizleme çalışması

Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Ağrı Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki cadde, mahalle ve ara sokaklarda yoğun çalışmalar yapılarak biriken karları belli yerlere topladılar. Toplanan kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldı.

Ağrı’da kar temizleme çalışması

Ağrı’da kar temizleme çalışması

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.