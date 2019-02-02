Ağrı’da kar temizleme çalışması
Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.
Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.
Ağrı Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki cadde, mahalle ve ara sokaklarda yoğun çalışmalar yapılarak biriken karları belli yerlere topladılar. Toplanan kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.