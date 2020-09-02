AK Partili Çelik: Türkiye hiçbir haksızlığa izin vermeyecektirKayserispor'da ayrılıklar devam ediyor!Yol boyunca 4 araca çarparak durabildiCesedi kepçeyle çıkartılmıştı! Mahalleli kötü kokular nedeniyle temizlik yaptıİran’da okullar kurallara uyularak açılıyorKüçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandıAK Partili Akkal’dan Selehattin Demirtaş açıklamasıKoronadan ölenleri yıkayan imam hastalanıp öldü!Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıKahvehanede çay içerken öldürüldü
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ağrı’da karantina kurallarına uymayanlara ceza

Ağrı’da karantina kurallarına uymayanlara ceza

Ağrı'da, koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulaması yapılmasına karar verilen evlerdeki vatandaşalar kurallara uymayınca ceza kesildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 15 vatandaşa toplam 47 bin 250 lira para cezası kesildi.

Ağrı’da karantina kurallarına uymayanlara ceza

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı tespit edilen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira para cezası kesildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kent genelinde jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 127 kişilik ekip tarafından, restoran, çay bahçeleri, kafe, pazar yerleri ile düğün salonları ve diğer toplu yaşam alanlarında koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği ve vatandaşların, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarıldığı belirtildi.

Devamında Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin takibi için 220 personelin katılımıyla yapılan başka bir denetimde de karantinada olması gereken 15 kişinin evinde bulunmadığı tespit edilirken, karantina kuralını ihlal eden kişilere toplam 47 bin 250 lira para cezasının uygulandığı kaydedildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT