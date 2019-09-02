Ağrı’da kaybolan çocuk kömürlükte uyurken bulundu

Ağrı'da dün kaybolan 9 yaşındaki çocuk evlerinin önünde bulunan kömürlükte bulundu.

Dün öğlen saatlerinde evlerinin önünde arkadaşlarıyla bir süre oynadıktan gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Neriman Sahra Adıgüzel için arama çalışmaları başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarından da kayıp haberi paylaşılan Neriman Sahra, dünden itibaren güvenlik güçleri ve mahallelilerce yapılan aramalar sonucunda bu sabah saat 8 sularında evlerinin önünde bulunan kömürlüğün içinde uyurken bulundu.

Çocukları Neriman Sahra'nın kaybolmasının ardından çaresiz bekleyişi sürdüren aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aile kızları Neriman Sahra'nın bulunması için seferber olan polis ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA