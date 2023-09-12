Ağrı’da kız çocuklarının eğitimi için muhtarlarla iş birliği

Ağrı'da kız çocuklarının eğitimine destek olmak için çalışan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) muhtarlarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nu (YBO) ziyaret ederek, okulun fiziki şartlarını ve hizmet kalitesini yerinde gördü.

Okulun otel konforunda bir ortam sağladığını belirten Kökrek, öğrencilerin rahat ve huzurlu bir şekilde eğitim gördüklerini ifade etti.

Okulda düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüşen Kökrek, kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak için muhtarlardan yardım istedi. Köylerde yaşayan ailelerin kızlarını okutmaları konusunda bilgilendirme yapılması gerektiğini söyleyen Kökrek, "Bizler sizin bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı kendi evlatlarımız bilerek; onların gelişimi için tüm imkânlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermekteyiz." dedi.

Kökrek, kız çocuklarının eğitimine önem verilmesinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Gelecekte daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke, daha zengin bir millet olarak var olabilmesi ancak eğitilmiş insan kaynaklarının yetiştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, kız çocuklarının okula devamı ve eğitim öğretimle buluşturulması noktasında yoğun çaba içindeyiz. Çocuklarımızı hep birlikte çalışarak, birbirimize güvenerek en iyi ve güzel şekilde yetiştirebiliriz."

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Toplantının sonunda Kökrek, muhtarları okulun tüm bölümlerini gezdirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)