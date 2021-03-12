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  3. Ağrı'da korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sallandı!

Ağrı'da korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sallandı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurulan depreme ilişkin gelişmelern takip edildiği aktarıldı.

Ağrı'da korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sallandı!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurulan depreme ilişkin gelişmelern takip edildiği aktarıldı.

AFAD, paylaşımında, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.     

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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