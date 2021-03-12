Ağrı'da korkutan deprem: 4,0 şiddetiyle sallandı!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurulan depreme ilişkin gelişmelern takip edildiği aktarıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından duyurulan depreme ilişkin gelişmelern takip edildiği aktarıldı.
AFAD, paylaşımında, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Dogubayazit (Agri)
Tarih-Saat : 12.03.2021, 08:57:01 TSİ
Enlem : 39.7195 N
Boylam : 43.6686 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/c3XposxQJK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi