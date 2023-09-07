Ağrı’da muhtarlarla eğitim buluşması

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulunu tanıttı ve özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesi için çağrıda bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, il merkezine bağlı köy muhtarları Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulunu (YBO) ziyaret etti. Okul yöneticileri tarafından karşılanan muhtarlar, okulun fiziki şartları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sosyal-kültürel etkinlikleri hakkında bilgi aldı. Okulu gezdiren Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, köy muhtarlarına hitaben yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaptı. Kökrek, "Toplumları şekillendirmenin, medeniyetler kurmanın ve yaşatmanın en temel araçlarından biri eğitimdir. Geleceğini teminat altına almak isteyen her millet, çocuklarının yetiştirilmesine yatırım yapar. Bizim için her öğrencimiz paha biçilmez bir emanettir ve daimi hedefimiz, var gücümüzle çabalayarak onlar için en iyisini yapabilmektir." dedi.

Kökrek, özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunda muhtarların desteğini istedi. Ozanlar YBO'nun otel konforlu öğrenci pansiyonları olduğunu belirten Kökrek, "Özellikle kız çocukları ve tüm öğrencilerin okula gelmesini ve okumasını istiyoruz. Bir çocuğun öğrenim dışına kalmasını istemiyoruz. İl genelindeki tüm çocukların okuması için elimizden geleni yapacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gönüllü öğretmenlerimiz, öğrencilerini evlerinde ziyaret edecekler ve aileleri ile görüşerek çeşitli nedenle okula gelmeyen çocukları okula tekrar kazandıracaklar." diye konuştu.

Haberin Devamı

Program sonunda Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, köy muhtarlarına teşekkür ederek, onlardan köy sakinleriyle okul hakkında paylaşımda bulunmalarını rica etti. Muhtarlar da Ozanlar YBO'yu beğendiklerini ve eğitime katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)