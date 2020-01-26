Ağrı’da narkotik madde arama köpeği ile uyuşturucu araması

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Ares ile mahalle ve metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin yayınlanan görüntülerle birlikte uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek amacıyla "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA