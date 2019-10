Ağrı’da Öğrenciler Kitap Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor" projesi kapsamında il genelindeki tüm okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler, personel ve veliler kitap okuyor. Öğrenciler proje sonunda okudukları her 5 kitap için 1 ağaç fidanı dikerek doğaya can verecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerinin ve velilerinin kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak ve kitap okuma bilincinde farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor" projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenler, personeller ve veliler kitap okuyor. Öğrenciler proje sonunda okudukları her 5 kitap için 1 ağaç dikerek Ağrı'nın ağaçlandırılmış alanını artırarak gelecek nesillerinin daha doğal bir ortamda temiz bir hava almalarını sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında yürütülen bu projeyle 7'den 70'e okuma alışkanlığı kazandırılması; okuma, yazma, anlama, dinleme gibi 4 temel dil becerisinin geliştirilmesi; öğrencilere drama başta olmak üzere şiir, şarkı, kitap özeti yazma gibi farklı etkinlikler yoluyla kendini ifade edebilme becerisi kazandırılması; ildeki ormanlık alanlarının artırılması; kardeş okul uygulaması ile öğrenciler arası iletişim ve paylaşımın artırılması; seçilen kardeş okulda bir kütüphane kurulması; tüm bu kazanımlarla birlikte doğa ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor" isimli projenin il genelindeki tüm okullarda başlattıklarını belirtti. Zirvelerin şehri Ağrı'nın her yerinde kitap okuma kültürünü yaygınlaştırıp okumada zirveyi amaçladıklarını dile getiren Tekin, "Bu projemiz; Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İl Orman İşleri Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Projemizin amacı öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmakla birlikte onlarda çevre bilinci oluşmasını sağlamaktır. Kitap okumanın boş vakitte ve sadece okulda yapılacak bir etkinlikten ziyade özellikle zaman ayrılması gereken ve her yerde yapılabilecek bir eylem olduğunun farkındayız. Bu sebeple okulların yanı sıra evde de kitap okunmasını sağlamak için proje ortaklarımızın katılımıyla velilerimizin misafirperverliğinde ayda 1 gün ev ziyaretleri gerçekleştirip birlikte kitap okuma etkinliği düzenlenecektir. Bu sayede hem çocuklarımızın hayal dünyalarında yeni kapılar açarak onlarla olan özel bağımızı daha da kuvvetlendirmiş hem de medeniyetimizin temel taşı olan kitap okuma mücadelesinde ailelerimizle kaynaşarak her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmiş ve göstermiş olacağız." dedi.

