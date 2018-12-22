Ağrı’da öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme eğitimi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube personeli tarafından 100 öğrenciye yeterli ve dengeli beslenme eğitimi verildi.

Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda 100 öğrenciye yeterli ve dengeli beslenme eğitimi veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube personeli öğrencilere beslenme hakkında bilgi verdi. Eğitimde et, süt, sebze ve tahıl ürünlerinin çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerindeki olumlu etkisi anlatılarak günlük hangi üründen ne miktarda tüketileceği, yeterli miktarlarda et, süt, sebze ve tahıl ürünlerinden tüketilmediğinde ne türlü sorunlar ve hastalıklarla karşılaşacağı üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA