Ağrı'da okullara buzlanma tatili
AĞRI'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
AĞRI'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
DHA
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