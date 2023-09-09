Ağrı’da pansiyonlu okulların müdürleri ile toplantı yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ortaokul ve lise pansiyonlu okulların müdürleri ile bir araya gelerek, eğitim-öğretim faaliyetleri, pansiyonların durumu, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri hakkında istişarede bulundu.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve il merkezindeki ortaokul ile lise pansiyonlu okulların müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, pansiyonlu okulların önemine değinerek, öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Kökrek, "Çocuklarımızı topluma kazandırmak zorundayız. Pansiyonlarımızı sanat ve kültür merkezlerine dönüştürerek her öğrencimizi bu alanlara yönelmeye teşvik etmeliyiz." diye konuştu.

Akademik başarıyla birlikte kendine ve yaşadığı topluma faydalı bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Kökrek, "Biz; ekip içinde uyumlu, takım oyunu oynayabilen, verilen görevi yerine getiren yöneticiler istiyoruz. Aynı zamanda sizin değişim ve gelişime her zaman açık olmanızı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Toplantının devamında Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ortaokul ve lise pansiyonlu okulların genel durumları ile pansiyon kontenjanları hakkında bilgiler aktardı. Toplantı, okul müdürlerinin istek ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)