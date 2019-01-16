Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

AĞRI'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 15 Ocak 2019 tarihinde Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt İlçelerimizde eşzamanlı operasyon neticesinde 12 şahıs yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 12 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu fotoğraf, ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

DHA